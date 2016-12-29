Праздники - время особой ответственности. Все тревожные службы Мурманской области переходят на усиленный режим работы

Елена Ямаш.

Для них - новогодние и рождественские праздники - не повод для веселья, а время особой ответственности. К работе в усиленном режиме готовятся все тревожные и специальные службы региона.

Бригады, работающие в круглосуточных стационарах и подразделениях скорой помощи, будут усилены. В Мурманске, к примеру, на вызовы собираются выезжать от 20 до 26 карет неотложки. Со второго января откроются стоматологические поликлиники. 2, 4 и 6 до 15 часов будут работать городские поликлиники. В ночь с 31-го на первое врачи скорой отправятся на новогодние елки.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Везде, где у нас массовое скопление людей, у нас находится бригада скорой помощи, и в случае необходимости они окажут медицинскую помощь пострадавшим, если такие возникнут, в это время".

К работе в режиме повышенной готовности перешли и заполярные спасатели. Усиление - до 16 января. В это время число пожаров увеличивается примерно на треть. Сейчас сотрудники МЧС проводят профилактические осмотры мест празднования, дополнительные инструктажи, беседы, тренировки по эвакуации. Все силы территориального и местных пожарноспасательных гарнизонов готовы к нештатным ситуациям.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Попов: "Руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство, инспекторский состав будет дежурить на местах, создан запас дополнительных средств и сил".

Дополнительные посты ГИБДД выставят в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий. Госавтоинспекция планирует привлечь к патрулированию ветеранов службы. Скрытые патрули будут работать в населенных пунктах и на федеральной трассе. Особое внимание - выявлению нетрезвых водителей.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "Обращаемся к водителям - ни в коем случае не управлять ТС в состоянии опьянения, по возможности воспользоваться либо общественным транспортом, либо услугами такси. Ну и, конечно, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".

В охране общественного порядка в Новый год и Рождество примут участие более 900 сотрудников органов внутренних дел. По уже сложившейся традиции, в праздники круглосуточно работать собираются дорожные службы. Все для того, чтобы предстоящие торжества для северян выдались спокойными и радостными.