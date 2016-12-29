Бизнес - елка для молодых. Заполярные бизнесмены подвели итоги года и наметили планы на будущее

Артем Дашевский.

Бизнес - елка для молодых. В Мурманске собрались предприниматели, чтобы подвести итоги года и наметить планы на будущее. В честь своего дня рождения, сотрудники регионального бизнес - инкубатора решили поощрить начинающих, и уже добившихся определенных успехов. Для них подарки и развлекательная программа. Что касается достижений этого года, то бизнес инкубатор даже перевыполнил план, поставленный региональным правительством. А именно, - еще больше молодых людей открыли свой бизнес.





