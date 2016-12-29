Суррогат на любой вкус и цвет. В Заполярье выявлено более 160 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции

Алексей Елкин, Елена Ямаш.

Суррогат на любой вкус и цвет. За год Мурманская полиция изъяла более 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Выявлено более 160 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

Элитный алкоголь - виски - коньяк, водка - с поддельными акцизными марками. Полицейские заглянули на склад контрафактного спиртного: "Вот, в коробке со спиртосодержащей жидкостью без каких-либо ярлыков, кроме наклейки с надписью "Белуга".

Головная боль на утро - наверное, самое безобидное, что может случиться после употребления такой "Белуги". Насколько тяжелыми могут быть последствия - сказать трудно. Что за жидкость в пластиковых канистрах - не известно. Никаких сопроводительных документов. Отдельная история - непищевые спиртосодержащие средства - каким была настойка "Боярышника", которой массово отравились в Иркутске.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Даже сталкиваемся с тем, что такая продукция - вот такая настойка так называемого "Боярышника", она продается в некоторых торговых точках даже без этикеток".

Число отравившихся некачественным алкоголем в Мурманской области незначительно, но все же растет. За 9 месяцев этого года - уже 18 случаев. Настойки - примочки пользуются популярностью из-за своей невысокой стоимости.

Заместитель начальника отдела организации и применения административного законодательства УМВД по Мурманской области Денис Драгунов: "В этом году было изъято более 10 тонн различных антисептических средств, которые тоже представляли собой 80 процентный этиловый спирт - и более ничего - и позиционировалось как изделие медицинского назначения".

В конце декабря в Мурманской области - как и по всей России - вступили в силу ограничения на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лена Лукичёва: "Мы хотели бы обратиться во-первых, к предпринимательскому сообществу - добровольно исполнить данное постановление главного государственного санитарного врача РФ, а гражданам проявить бдительность".

В борьбу с нелегальным, суррогатным алкоголем включился региональный ОНФ. Активисты готовы оказать помощь контролирующим органам при проведении рейдов и контрольных закупок.

Руководитель региональной рабочей группы Мурманского отделения ОНФ "Общество и власть: Прямой диалог" Артем Марышев: "Мы призываем всех граждан, кто знает о продаже спиртосодержащих материалов, обращаться в Роспотребнадзор, полицию, ОНФ, мы сами уже обратимся".

Главный совет потребителю - если и пить, то умеренно. И подходить к выбору напитков на стол более ответственно, чтобы не омрачить себе новогодние праздники.