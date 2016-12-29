Новый год встретят ударным трудом! В Заполярье началась оленеубойная кампания

Андрей Зайцев.

Для оленеводов Заполярья начались самые напряжённые дни. Заготовительная кампания проходит на стыке уходящего и нового годов. Праздники оленеводческие предприятия традиционно встречают ударным трудом.

Всё новые и новые партии оленей загоняют в кораль в окрестностях Ловозера и выгоняют обратно в тундру. Время - деньги. В буквальном смысле. Надо пересчитать, отобрать часть стада на убой, остальных как можно быстрее выпустить. Ведь весь этот период олени не питаются.

Первые дни января, для большинства из нас это время каникул, выходных и новогодних праздников. Но только не для оленеводов. Новый год - самая горячая пора. Время заготовки мяса.

План на заготовительную кампанию в производственном кооперативе "Тундра" - 3100 голов. Но человек предполагает, а природа располагает. Оленеводы очень зависимы от погодных условий. Чтобы пригнать стадо, реки и озёра должны покрыться крепким льдом, а тундра снегом.

Заместитель начальника пункта по заготовке мяса СХПК "Тундра" Андрей Дубовцев: "В этом году нас радует погода. Довольно много снега, пришла настоящая зима, холода в отличие от прошлого года. С чем связаны сдвиги убойной кампании, сложности в тундре при подгоне оленей".

В этом году работа началась на неделю раньше именно благодаря благоприятным погодным условиям. Тем не менее, первый загон проходил в дождь, но оленеводы справились. 2016 год - вообще выдался трудным. Общие экономические проблемы в стране не могли не сказаться и на работе предприятия. Пришлось с удвоенной энергией изыскивать скрытые резервы. Нашли. Оленеводы получили разрешение на экспорт животноводческой продукции.

Руководитель СХПК "Тундра" Виктор Старцев: "Мы начали экспорт шкур оленя в Финляндию. Это серьёзная прибавка к нашему бюджету, это реноме компании. Нам дальше надо работать в этом направлении, стараться получить категорию номер 1, чтобы можно было экспортировать уже и мясо".

Пока же и без экспорта мясная продукция быстро расходиться. Вкус заполярной оленины давно распробовали и оценили не только в регионе, но и за её пределами. Кооператив планирует расширять и производство и ассортимент.

Мастер цеха по переработке СХПК "Тундра" Юрий Канев: "Начали расстраиваться, расширяться. Новые холодильники строить. Всё в финансы упирается. Так-то планируем. Закупили новое оборудование сырокопчёные делать колбасы, но пока не доходят руки у нас".

В Новый год с надеждой на новые перспективы. Но пока все силы брошены на решение главной задачи - быстро и качественно провести заготовительную кампанию. Ведь северная погода такая изменчивая.