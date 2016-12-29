Командующий Северным флотом поздравил с наступающим Новым годом членов семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников в Североморском доме офицеров командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах.

Вице-адмирал Николай Евменов сказал, что в Средиземном море Новый 2017 год встретят моряки и лётчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», большом противолодочном корабле «Североморск», судах обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай», «Кама».

Он поблагодарил жён моряков-североморцев за терпение, верность, любовь, преданность, а также обеспечение надёжного тыла.

Обращаясь с особыми словами к детям, для которых в Североморском доме офицеров было организовано Новогоднее представление, командующий Северным флотом сказал, что «ваши отцы сегодня вдали от дома с честью и достоинством защищают интересы России в Мировом океане».

Вице-адмирал Николай Евменов пожелал всем крепкого здоровья, силы духа, сплоченности, а также, чтобы в семьях царили только радость и взаимопонимание, а воины-североморцы скорее вернулись домой, гордясь своими победами и достижениями.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил всех с наступающим Новым 2017 годом.





Пресс-служба Северного флота



