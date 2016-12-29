По Мурманску вновь ударила непогода. Снежные заносы прибавили автомобилистам и дорожникам головной боли

Алексей Котович.

Ночной шторм и, как следствие - снежные заносы в областном центре вновь прибавили автомобилистам и дорожникам головной боли. Ночью убирать город выехала 71 единица техники - днем их число увеличили до 92. Более-менее навести порядок на дорогах сотрудникам управления дорожного хозяйства удалось только ближе к обеду. И то - речь идет, в основном, о главных магистралях заполярной столицы. На многих второстепенных проездах - колея и гололедица по-прежнему создают опасность для водителей. Несладко приходится и пешеходам - тротуары тоже почищены далеко не везде. При этом прогноз погоды не внушает оптимизма - синоптики обещают, что снегопад продолжится и завтра.









