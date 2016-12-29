У Мурманской области появилась возможность для создания зон территориального развития

Правительством Российской Федерации на основании интегрального показателя социально-экономического положения регионов утвержден перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития.



Теперь этим инструментом территориального развития может воспользоваться и Мурманская область.

В случае создания зон территориального развития в отдельных муниципальных образованиях Мурманской области инвесторы смогут претендовать на предоставление целого ряда преференций, наиболее значимые из которых – создание за счет федеральных средств инфраструктуры в области энергетики и транспорта, необходимой для реализации инвестпроектов.



Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ также предусмотрен ряд иных мер государственной поддержки, в том числе налоговых льгот для резидентов зон территориального развития.







/ Министерство экономического развития Мурманской области /