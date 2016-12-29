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29.12.2016 16:15

В новогоднюю ночь транспортное предприятие Мурманска обеспечит комфортное передвижение по городу

Татьяна Нестерова.

В новогоднюю ночь предприятие "Электротранспорт" гарантированно обеспечит комфортное передвижение северянам во все округа заполярной столицы. До 5 утра с интервалом 15-17 минут будут работать 11 троллейбусов по четвертому и шестому маршрутам. В четыре утра закончат работу пять ночных автобусов по 18 маршруту. В течение первого дня Нового года стоимость проезда останется прежней - 25 рублей.
Генеральный директор ОА "Электротранспорт" Сергей Коробков:
"И как всегда наше предприятие в новогоднюю ночь будет вместе с мурманчанами. Движение с 31 на 1 в Новый год и 1 числа будет непрерывным. Всех мурманчан хочу поздравить с Новым годом, пожелать всем здоровья, улыбок, счастья, чтобы в Новом все получалось".  
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