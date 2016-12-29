Медики Заполярья фиксирует превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ

Елена Ямаш.

По данным Роспотребнадзора, в Мурманской области превышен, но незначительно, эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей от 3 до 6 лет. У четырёх заболевших выявлен вирус гриппа A (H3N2) (его ещё называют гонконгским гриппом), штамм которого входит в состав противогриппозной вакцины. Всего в этом сезоне в рамках вирусологического мониторинга обследовано 816 человек, у восьми - обнаружен вирус гонконгского гриппа. Заболевшие не были привиты.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Мы рассчитываем - начинаются каникулы в школах, - что ситуацию эту мы разорвем - контакт больных детей со здоровыми. Ситуация типичная, к началу новогодних праздников количество заболевших растет, потом в течение 10 дней мы ситуацию разрываем и потом уже начинается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом".







