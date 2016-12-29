ОБ ДПС ГИБДД предупреждает о дорожной безопасности на праздниках и недопустимости нетрезвого вождения

С начала года только в Мурманске выявлено более 1100 водителей с признаками опьянения, в отношении 180 из них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Несмотря на жесткие административные санкции, внушительные суммы штрафов и высокий риск, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. По вине пьяных водителей произошло 25 ДТП с пострадавшими, травмы получили более 30 человек.

Инспекторы ДПС приводят множество примеров, когда, сев за руль в нетрезвом состоянии, в одночасье человек терял право на управление транспортом, свободу, работу и здоровье. Еще чаще ломаются жизни других, ни в чем не повинных людей.

Все новогодние праздники и выходные инспекторы ОБ ДПС ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме. Одновременно пройдут массовые проверки водителей транспортных средств на выявление алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция г. Мурманска напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит не подвергать здоровье и жизни окружающих опасности, а также обращается к гражданам с просьбой содействовать выявлению нарушителей, а также не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде. Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля и сделает наш город безопаснее.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45 (круглосуточно).