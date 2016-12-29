В Мурманской области завершились уроки пенсионной грамотности для школьников и студентов

Более 3,3 тысячи школьников и студентов Мурманской области приняли участие в ежегодной всероссийской кампании по повышению пенсионной грамотности среди молодежи, стартовавшей 27 сентября 2016 года. За три месяца специалисты территориальных органов ПФР провели в общей сложности 90 уроков и лекций в 78 школах и средних учебных заведениях, знакомя учащихся с порядком формирования будущей пенсии.



Для простого и понятного изложения темы занятия проводились с помощью презентации и учебника «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», который разработан специально для молодого поколения. Ребята узнали как сформировать достойную пенсию, почему нужно выбирать официальную «белую» зарплату, что такое страховые взносы и многое другое.

Помимо уроков для школьников и студентов были проведены познавательные экскурсии в Управления и Отделы ПФР Мурманской области, чтобы молодые люди своими глазами увидели, как проходит работа в ПФР – назначается пенсия, оформляется страховое свидетельство.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области