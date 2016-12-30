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30.12.2016 09:35

Тюлени Варя, Даша и Жива, ластоногая звезда Кнопка. В Мурманском океанариуме прошло новогоднее представление

Татьяна Нестерова.

Новый год в Мурманском океанариуме. Представление - оригинальное. Шанс поймать удачу за хвост, буквально, сразу же. Зрители бросают мячики с персональными номерами в водную купель - морской заяц Дик делает свой выбор, и выигравший номер - получает из рук Деда Мороза подарок. Дальше - шоу. Участвуют любимцы детворы - тюлени Варя, Даша и Жива. Ластоногая звезда - Кнопка. На сцене - девять лет. Под бурные аплодисменты наряжает ёлку. Сейчас труппа дает по три представления в день, чтобы порадовать как можно большее число гостей.
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