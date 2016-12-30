Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
30.12.2016 09:27

Мурманский областной краеведческий музей открывает свои двери в новом году уже второго января

Анастасия Русинова.

После Нового года краеведческий музей откроет свои двери второго января. Две выставки. Собрание анатомических редкостей. Представит кунсткамера Санкт-Петербурга. Вход - с возрастным ограничением 12+. А вот экспозиция из музея занимательных наук - "Магнетизм" - для всех желающих. Посмотреть, послушать и даже потрогать работу электрического тока, самому провести некоторые физические опыты. После такой экскурсии для посетителей уже не будет секретом, что такое клетка Фарадея или генератор Тесла.
Блиц: "Мне понравилась передача энергии на расстоянии , генератор Тесла и метатель колец. - Существует легенда, что Тесла своим генератором перенес целый корабль , но жизнь исчезла".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.27
Евро = 63.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.