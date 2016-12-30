Мурманский областной краеведческий музей открывает свои двери в новом году уже второго января

Анастасия Русинова.

После Нового года краеведческий музей откроет свои двери второго января. Две выставки. Собрание анатомических редкостей. Представит кунсткамера Санкт-Петербурга. Вход - с возрастным ограничением 12+. А вот экспозиция из музея занимательных наук - "Магнетизм" - для всех желающих. Посмотреть, послушать и даже потрогать работу электрического тока, самому провести некоторые физические опыты. После такой экскурсии для посетителей уже не будет секретом, что такое клетка Фарадея или генератор Тесла.

Блиц: "Мне понравилась передача энергии на расстоянии , генератор Тесла и метатель колец. - Существует легенда, что Тесла своим генератором перенес целый корабль , но жизнь исчезла".