"Служба крови. С Новым годом!" Заполярных доноров в эти дни поздравляют с праздником

Анастасия Русинова.

Традиционно, все те, кто приходит сдавать кровь, - участвуют в беспроигрышной лотерее. Призы - кружки, футболки, календари с тематической символикой. В новогодние каникулы медики всегда прогнозируют много травм, возможных несчастных случаев. Ежедневная поддержка нужна и больным в стационарах, при проведении операций. Станция переливания в год заготавливает больше 10 тонн крови, несложную, но необходимую процедуру проходят около 8 тысяч доноров.

Заместитель главного врача мурманской областной станции переливания крови Ирина Скворцова: "Мы говорим огромное огромное спасибо всем донорам, которые откликнулись на нашу просьбу прийти сдать кровь. Мы желаем им крепкого здоровья и будем рады видеть их в следующем году. У нас будет еще много акций, где мы будем благодарить наших доноров".