Музыкальная программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Главные новогодние торжества в заполярной столице состоятся на площади Пять Углов

Алексей Котович.

Главные новогодние торжества в заполярной столице пройдут традиционно на центральной площади Пять Углов. Народные гулянья. Мурманчан ждет путешествие в сказку - музыкальная программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Начало в полвторого - театрализованным представлением. В два часа первой ночи Нового года - праздничный салют.

Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Наймушина: "В этом году уже по традиции салют-фейерверк будет производиться с улицы Буркова. Из бывшего парка аттракционов, в целях безопасности наших жителей, чтобы все наслаждались зрелищностью и красотой".





