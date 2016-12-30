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30.12.2016 08:57

Музыкальная программа, поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Главные новогодние торжества в заполярной столице состоятся на площади Пять Углов

Алексей Котович.

Главные новогодние торжества в заполярной столице пройдут традиционно на центральной площади Пять Углов. Народные гулянья. Мурманчан ждет путешествие в сказку - музыкальная программа, поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Начало в полвторого - театрализованным представлением. В два часа первой ночи Нового года - праздничный салют.
Председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Наймушина: "В этом году уже по традиции салют-фейерверк будет производиться с улицы Буркова. Из бывшего парка аттракционов, в целях безопасности наших жителей, чтобы все наслаждались зрелищностью и красотой".
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