В Мурманской областной филармонии выступил Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема

Любовь Дубова.

Самый "долгоиграющий" биг-бенд в мире - по версии российской книги рекордов Гиннеса - выступил в Заполярье. На сцене Мурманской областной филармонии - Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. В этом году - сто лет со дня рождения основателя. Для северян прозвучали мелодии из кинофильмов и бродвейских мюзиклов. Специальный гость - обладательница редкого тембра голоса Мари Карне. Предновогодняя программа "И хорошее настроение…" - настоящий джазовый карнавал.

Наталья Волкова: "И мы от всей души поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками. Пусть новый год принесет вам мир и спокойствие, а благополучие царит в каждой семьей. А мы в свою очередь порадуем вас интересными программами и встречами с яркими и талантливыми исполнителями".