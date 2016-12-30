Необычный новогодний арт-объект. В Североморске зажгла огни "Креативная ёлка"

Артем Дашевский.

"Креативная елка" - в Североморске - зажгла свои огни. Проект народный. В создании необычного новогоднего арт-объекта приняли участие больше сорока предприятий и организаций ЗАТО. "Креативную елку" во флотской столице устанавливают уже несколько лет подряд. Но до этого - всегда - в выставочном центре, да и по размеру, значительно, меньшую. В этом году проекту решили придать размах. Теперь статная красавицы, не зеленая, а скорее картонная - украшает улицу Советскую.

Начальник Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО Североморск Елена Шкор: "Жители у нас откликаются на эти идеи с большим удовольствием. Я думаю, что появятся новые идеи. А это главное. Не критика, а идеи. Вот это будет замечательно".