Правительство Мурманской области утвердило план мероприятий по проведению Года экологии

Елена Сивонен.

В итоговом документе - порядка ста эко-проектов. Обустройство особо охраняемых природных территорий. С целью развития туризма. Речь о заказнике "Сейдъявр" и природном парке "Полуострова Рыбачий и Средний". Охрана и очистка северных лесов и водных объектов. В частности, Кольского залива от свалок судов. Развитие современной системы обращения с отходами. Запуск мусоро-сортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов - в северной части региона. Эти мероприятия отражают наиболее острые проблемы, акцент на которых сделал Президент в рамках заседания Госсовета.