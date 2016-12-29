Переменчивая погода, снежная каша и гололед. В Мурманске проверили работу жилищников

Наталия Бурдина.

Переменчивая погода — от минуса к плюсу — и как результат — снежная каша и гололед. Мурманские дороги убирают круглосуточно сотрудники муниципального предприятия. Больше всего жалоб на плохую очистку дворов. Это — зона ответственности управляющих организаций. Контроль за работой жилищников сейчас вдвойне усилен. Сегодня проверяющие, во главе с мэром, выехали на улицу Крупскую. Возле 32-го и 34-го домов снег не убран, песком территория не посыпана. Машины проезжают с трудом. Люди ходят с опаской, боясь поскользнуться.

Местная жительница: "Там люди убиваться скоро будут, вот такая наледь, люди идут, там машины - ничего не чистится. Это вот вычистил называется, посмотрите".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Управление Первомайского округа будет составлять протокол, через определенное время. Через неделю мы сюда вернемся, обязательно посмотрим, чтоб сделали работники управляющей компании. Если честно, мы их специально не приглашали, нам просто хотелось посмотреть - действительно ли они делают дело".

Без штрафа в отношение управляющей компании не обойдется и в этот раз. Всего с начала года в Мурманске проведено 350 рейдов по дворам, составлено около 3 тысяч актов. Общая сумма штрафов — свыше 14 с половиной миллионов рублей. В случае с двором на Крупской, жильцам обещали помочь призвать недобросовестную компанию к ответу. Кстати, такой работой безвозмездно занимается муниципальное учреждение "Новые формы управления".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Там есть специалисты, которые могут жильцам разъяснить, подготовить соответствующие юридические документы. Если УК не исполняет свои обязательства, то подготовить протокол и оштрафовать должностное лицо. Подчеркиваю, почему должностное лицо - потому что должностное лицо отвечает за деятельность предприятия и здесь очень важно проконтролировать, чтобы должностное лицо платило собственные денежные средства, штрафные санкции, а не денежные средства предприятия".