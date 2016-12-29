Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.12.2016 17:20

Ограничение движения в Мурманске

В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года,будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 23 часов 31 декабря до 7 часов 1 января.

Кроме того будут освобождены от транспорта:
– улица Ленинградская, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– улица Ленинградская, от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 23 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;
– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января.

Парковка автотранспорта будет осуществляться на площади Спорта и территории в районе дома №10 по улице Комсомольской.


Администрация г. Мурманска
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.67
Евро = 63.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.