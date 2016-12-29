Ограничение движения в Мурманске

В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года,будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– по улице Ленинградской, от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 23 часов 31 декабря до 7 часов 1 января.

Кроме того будут освобождены от транспорта:

– улица Ленинградская, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– улица Ленинградская, от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна, с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 23 часов 31 декабря до 7 часов 1 января;

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан», с 00 часов 31 декабря до 7 часов 1 января.

Парковка автотранспорта будет осуществляться на площади Спорта и территории в районе дома №10 по улице Комсомольской.



Администрация г. Мурманска