Телефонные мошенники обманули двух жительниц Мурманской области

В отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о хищении 140 тысяч рублей обратилась 68-летняя жительница областного центра. Сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представившись внуком, в связи с тяжелым финансовым положением попросил у северянки денег. Злоумышленник убедил заявительницу пройти к банкомату и подключить он-лайн услугу. Следуя инструкции в ходе общения по мобильному телефону пожилая женщина перевела на указанный ей счет 100 тысяч рублей. Затем, обналичив еще 40 тысяч рублей, перевела их на номер телефона неизвестного. Лишь позже, связавшись с внуком, пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

Еще одной потерпевшей от телефонных мошенников стала 60-летняя жительница Мончегорска. Ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение с заведомо ложной информацией о переводе денежных средств. В ходе разговора по номеру, указанному в сообщении, неизвестный убедил женщину сообщить реквизиты банковской карты, после чего с ее счета были похищены деньги в сумме более 19 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области