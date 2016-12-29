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29.12.2016 16:40

В Мурманской области определили места для фейерверков

Пиротехника - устройства, предназначенные для использования в быту, не содержат в себе ни грамма взрывчатых веществ. Неосторожное обращение с пиротехникой приводит к тяжелым последствиям. Это может произойти даже при использовании высококачественного товара, если пренебречь правилами, изложенными в инструкции. 

Следует помнить, что использование пиротехнических изделий разрешено только на строго определённых площадках. 
На данный момент в столице Заполярья отведено всего 4 площадки, где можно запустить фейерверк:

район Семеновского озера (остановка «Ул. Гагарина», южное направление);

район лодочной станции городского парка культуры и отдыха на Семеновском озере;

сквер перед ДК им. Кирова;

на площадке у домов № 101-103 по проспекту Кольскому.

В период проведения Новогодних  праздничных мероприятий в ночь с 31 декабря на 01 января, посвященных встрече 2017 года, предусмотрено одно место запуска фейерверков: территория парка аттракционов на улице Буркова.

В городе Мончегорск   фейерверки можно будет запускать на площади "Революции", на площадке за магазином «Изумруд»;
в городе Оленегорск - на центральной площади города;
в поселке Ревда  - на площадке  между домом № 1 на улице Умбозерская, домом № 15 на улице Кузина и домом № 5 на улице Металлургов;
в городе Кандалакша  - на центральной площади города и в районе микрорайона Нива-III;
в поселке Зеленоборский  - на площадке у здания Администрации поселка;
в городе Полярные Зори - на берегу озера Пинозеро;
в городе Заполярный - на площадке в районе дома № 1 на улице Стрельцова;
в г.п. Никель - на площадке в районе дома № 1 на улице Октябрьской.

За нарушение порядка проведения мероприятий с использованием пиротехнических изделий законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» предусмотрено наказание в виде штрафа.
Для исключения несчастных случаев гражданам необходимо соблюдать меры безопасности. Не направляйте фейерверки в сторону людей и животных. Зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и не находитесь ближе 15 метров от действующих салютов и фейерверков.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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