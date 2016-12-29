В Мурманской области определили места для фейерверков

Пиротехника - устройства, предназначенные для использования в быту, не содержат в себе ни грамма взрывчатых веществ. Неосторожное обращение с пиротехникой приводит к тяжелым последствиям. Это может произойти даже при использовании высококачественного товара, если пренебречь правилами, изложенными в инструкции.

Следует помнить, что использование пиротехнических изделий разрешено только на строго определённых площадках.

На данный момент в столице Заполярья отведено всего 4 площадки, где можно запустить фейерверк:

район Семеновского озера (остановка «Ул. Гагарина», южное направление);

район лодочной станции городского парка культуры и отдыха на Семеновском озере;

сквер перед ДК им. Кирова;

на площадке у домов № 101-103 по проспекту Кольскому.

В период проведения Новогодних праздничных мероприятий в ночь с 31 декабря на 01 января, посвященных встрече 2017 года, предусмотрено одно место запуска фейерверков: территория парка аттракционов на улице Буркова.

В городе Мончегорск фейерверки можно будет запускать на площади "Революции", на площадке за магазином «Изумруд»;

в городе Оленегорск - на центральной площади города;

в поселке Ревда - на площадке между домом № 1 на улице Умбозерская, домом № 15 на улице Кузина и домом № 5 на улице Металлургов;

в городе Кандалакша - на центральной площади города и в районе микрорайона Нива-III;

в поселке Зеленоборский - на площадке у здания Администрации поселка;

в городе Полярные Зори - на берегу озера Пинозеро;

в городе Заполярный - на площадке в районе дома № 1 на улице Стрельцова;

в г.п. Никель - на площадке в районе дома № 1 на улице Октябрьской.

За нарушение порядка проведения мероприятий с использованием пиротехнических изделий законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» предусмотрено наказание в виде штрафа.

Для исключения несчастных случаев гражданам необходимо соблюдать меры безопасности. Не направляйте фейерверки в сторону людей и животных. Зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и не находитесь ближе 15 метров от действующих салютов и фейерверков.

Главное управление МЧС России по Мурманской области