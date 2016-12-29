В преддверии праздников в уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическую работу с несовершеннолетними осужденными

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области провели комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения совершения несовершеннолетними осужденными административных правонарушений и повторных преступлений во время новогодних каникул.

Несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учёте в УИИ, инспекторы дополнительно посетили по месту их проживания, а также провели с ними профилактические беседы в подразделениях инспекции.

Во время общения с подростками и их родителями сотрудники УИИ делали особый акцент на правилах поведения в общественных местах, недопущении проявлений агрессивности и конфликтности, а также затронули тему о вреде и возможных последствиях употребления спиртосодержащих напитков и психотропных веществ.

Всем несовершеннолетним подучетным были вручены памятки, разработанные отделением психологического обеспечения УИИ.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области