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29.12.2016 16:20

В преддверии праздников в уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическую работу с несовершеннолетними осужденными

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области провели комплекс профилактических мероприятий с целью предупреждения совершения несовершеннолетними осужденными административных правонарушений и повторных преступлений во время новогодних каникул.

Несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учёте в УИИ, инспекторы дополнительно посетили по месту их проживания, а также провели с ними профилактические беседы в подразделениях инспекции.
Во время общения с подростками и их родителями сотрудники УИИ делали особый акцент на правилах поведения в общественных местах, недопущении проявлений агрессивности и конфликтности, а также затронули тему о вреде и возможных последствиях употребления спиртосодержащих напитков и психотропных веществ.
Всем несовершеннолетним подучетным были вручены памятки, разработанные отделением психологического обеспечения УИИ. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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