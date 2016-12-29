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29.12.2016 15:40

В Оленегорске осужден мужчина за умышленное повреждение автомобилей

Мурманским областным судом оставлен без изменения приговор Оленегорского городского суда в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 167 ч.2 ст. 167 УК РФ: умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба и умышленное повреждение чужого имущества с причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.

Судом установлено, что ранним утром 28.09.2015 года северянин, сначала умышленно повредил путем нанесения порезов четыре колеса на одном автомобиле,а затем облил рядом стоявший автомобиль легковоспламеняющейся или горючей жидкостью и поджог его. В результате данных действий обвиняемого автомобиль полностью сгорел.
В ходе расследования дела и в суде обвиняемый свою вину полностью отрицал. Однако, суд, исследовав представленные доказательства, признал его виновным в указанных преступлениях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу.


Прокуратура Мурманской области
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