Сотрудники прокуратуры Кольского района поздравили воспитанников Центра помощи детям

По сложившейся традиции прокурором Кольского района Сергеем Швецовым в преддверии наступающих праздников организована встреча работников прокуратуры с воспитанниками и педагогическим коллективом ГОБУ «МЦПД «Журавушка».

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположен в п.г.т. Мурмаши Кольского района Мурманской области, и был открыт на базе бывшего детского дома «Журавушка» в сентябре 2015 года.. В настоящее время в Центре находятся 22 воспитанника в возрасте от 1,5 до 18 лет.

В ходе встречи прокурором района юным воспитанникам Центра вручены новогодние подарки, а также адресованы поздравления в связи с наступающими праздникам Нового Года и Рождества.



Прокуратура Мурманской области