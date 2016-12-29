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29.12.2016 13:15

Водоворот необыкновенных приключений. В предновогодние дни посёлок Кильдинстрой посетила настоящая Золушка

Яков Осетров.

В предновогодние дни посёлок Кильдинстрой посетила настоящая Золушка. Её пригласили в гости воспитанники социального приюта "Берегиня" и вместе с героями волшебной сказки окунулись в водоворот необыкновенных приключений. Гномы подарили героине платье, лесные звери - туфельки, в итоге девочка превратилась в настоящую принцессу. Точно также - поддерживая друг другу - живут и сами ребята. Их 23, от 3 до 15 лет - это такая своеобразная, большая семья. И также, всем миром, ей помогают шефы из попечительского совета. Они приехали на спектакль с подарками и обещали, что дружба - продолжится.
Член попечительского совета приюта, начальник управления по работе с личным составом УМВД РФ по Мурманской области Александр Ермолин: "Организуем патриотическое воспитание детишек, привозим их в центр профподготовки, приглашаем на концерты, и они всегда с удовольствием принимают участие, всегда положительные отзывы".
Общение с людьми, готовыми делиться опытом и отдавать часть своей души, поднимает тонус у ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволяет сохранять оптимизм и веру в лучшее. У праздничной ёлки загадывают желания. Самое заветное - вернуться в родную семью. Надеются на это воспитатели, которые стараются наполнить досуг детей интересными событиями. Им есть что вспомнить в 2016 году, и будет, чем заняться в 2017-ом.
Директор социального приюта "Берегиня" (п. Кильдинстрой) Алевтина Андреева: "Дети были в Москве, на общенациональном фестивале и стали его лауреатами, они участвовали в самых разных конкурсах. У нас есть диплом - 1 место - за лучшую территорию, которую ребята сделали своими руками Для нас это всё очень важно, и всё хорошее мы возьмём в следующий год и приумножим".
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