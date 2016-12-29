Мурманская область – прекрасное место проведения новогодних каникул для любителей зимнего отдыха. В прошлые новогодние праздники Мурманскую область посетило свыше 28 тысяч туристов. По прогнозу, в новогодние праздники 2017 года это число возрастет.

Горнолыжный отдых:

В регионе действует 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности. В новогодние праздники любители горнолыжного отдыха могут посетить склоны в Мурманске, Кировске, Ковдоре, городе Полярные Зори, а также склон на горе Воробьиной в Апатитах. Стоимость разового подъема начинается от 20 рублей, дневного ски-пасса – от 700 рублей. Предоставляются услуги проката снаряжения, работают инструкторы.

Снегоходные туры:

Снегоходные туры позволят насладиться настоящими северными пейзажами и единением с природой. Туроператоры предлагают короткие прогулки и многодневные туры по Хибинским и Ловозерским горам, от Белого моря до Баренцева. Региональные туроператоры запускают также снегоходные туры на полуострова Рыбачий и Средний.

Особой популярностью пользуются туры «Охотники за северным сиянием».

Необходимо помнить, что активные зимние туры – лыжные походы, катание на необорудованных склонах, снегоходные туры – требуют от туристов повышенного внимания к его организации: внимательного подбора снаряжения, внутренней дисциплины и определенного уровня подготовки. Отправляясь в поход самостоятельным туристам необходимо зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России») по телефонам в Мурманске (8152) 5260-07 или Кировске (81531) 5-88-95 или по электронной почте pso@szrpso.ru

Семейный отдых:

В новогодние и рождественские праздники вместе с детьми можно побывать в резиденции Деда Мороза в Лапландском заповеднике, покататься на собачьих и оленьих упряжках, посетить заполярную страусиную ферму. Гости и жители региона могут также посетить конно-спортивный клуб, хаски-парк «Лесная Елань» в Ловозерском районе.

В Кировске открыт экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», в минувшие выходные он начал работу по приему туристов в плановом режиме. Подробная информация о работе «Снежной деревни» представлена на сайте.

На Северном склоне горы Айкуайвенчорр горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» открыт новый аттракцион «Норвежский парк - Кировск» для скоростного спуска с отрывом от земли. Это первый зип-лайн в Мурманской области.

Знакомство с культурными традициями коренных жителей:

В культурном многообразии Мурманской области особое место занимают многовековые традиции коренных жителей Кольского края – саамов. Познакомиться с ними можно в саамской деревне «Самъ-Сыйт» в Ловозерском районе – своеобразном этнографическом музее под открытым небом.

Подробную информацию о туристских продуктах в муниципальных образованиях Мурманской области можно получить втуристско-информационных центрах (ТИЦ):

ТИЦ г. Апатиты (ул. Ленина, 3, гостиница «Аметист»):

Телефон: 8 (81555) 7-40-95

Электронная почта: apatityTIC@gmail.com

В период с 31 декабря по 9 января ТИЦ работает в дежурном режиме – специалист центра ответит на вопросы туристов по телефону 8-963-358-37-27.

ТИЦ г. Кировска (ул. Ленина, 7):

Телефон: +7 (81531) 55-711

Электронная почта: tourism@gov.kirovsk.ru,kirovsk-tic@yandex.ru

Сайт: www.welcomekirovsk.ru

В период с 31 декабря по 9 января вся информация будет размещена на сайте ТИЦ, там же будет указан дежурный номер телефона.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /