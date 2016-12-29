Житель г. Кандалакша привлечен к ответственности за пропаганду нацистской символики и распространение экстремистских материалов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия был выявлен житель приграничного района Мурманской области, который на своей странице в социальной сети «В контакте» размещал нацистскую символику.

29 декабря 2016 года вступило в силу решение Кандалакшского районного суда Мурманской области в отношении жителя г. Кандалакша, который признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики) и 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов), с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 3000 рублей.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия