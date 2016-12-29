25 декабря 2016 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» стартовала новогодняя кампания, которая продлится до 4 января 2017 года.
Коллективы центра представят юным зрителям три ярких новогодних спектакля.
Дети от 3 лет и старше могут встретиться с персонажами русской народной сказки «Морозко».
Время проведения спектакля:
2 января 2017 года в 15.00,
3 января 2017 года в 12.00.
Окунуться в атмосферу всеми любимой с детства сказки «Золушка» и встретиться с её замечательными героями смогут юные северяне в возрасте от 5 лет и старше на спектакле «Хрустальный башмачок» по мотивам популярного литературного произведения Шарля Перро.
Время проведения спектакля:
3 января 2017 года в 15.00,
4 января 2017 года в 12.00.
Всех любителей хореографического искусства Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» приглашает на музыкальную сказку «Волшебная прялка», это увлекательная и поучительная история для детей в возрасте от 6 лет и старше.
Время проведения спектакля:
4 января 2017 года в 15.00.
После каждого спектакля для зрителей проводится новогодняя интермедия возле ёлки: игры, конкурсы, новогодние песни и дружный хоровод.
В спектаклях задействованы образцовые детские коллективы - ансамбль современного эстрадного танца «Квэст», ансамбль классического танца «Снежинка», театральная студия «Круг», а также театральная студия «Лира».
Министерство образования и науки Мурманской области