Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.12.2016 14:15

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» стартовала новогодняя кампания

25 декабря 2016 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» стартовала новогодняя кампания, которая продлится до 4 января 2017 года.

Коллективы центра представят юным зрителям три ярких новогодних спектакля.
Дети от 3 лет и старше могут встретиться с персонажами русской народной сказки «Морозко».

Время проведения спектакля:

2 января 2017 года в 15.00,
3 января 2017 года в 12.00.

Окунуться в атмосферу всеми любимой с детства сказки «Золушка» и встретиться с её замечательными героями смогут юные северяне в возрасте от 5 лет и старше на спектакле «Хрустальный башмачок» по мотивам популярного литературного произведения Шарля Перро.

Время проведения спектакля:

3 января 2017 года в 15.00,
4 января 2017 года в 12.00.
Всех любителей хореографического искусства Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» приглашает на музыкальную сказку «Волшебная прялка», это увлекательная и поучительная история для детей в возрасте от 6 лет и старше.

Время проведения спектакля:

4 января 2017 года в 15.00.
После каждого спектакля для зрителей проводится новогодняя интермедия возле ёлки: игры, конкурсы, новогодние песни и дружный хоровод.
В спектаклях задействованы образцовые детские коллективы - ансамбль современного эстрадного танца «Квэст», ансамбль классического танца «Снежинка», театральная студия «Круг», а также театральная студия «Лира».

Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.67
Евро = 63.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.