25 декабря 2016 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» стартовала новогодняя кампания, которая продлится до 4 января 2017 года.

Коллективы центра представят юным зрителям три ярких новогодних спектакля.

Дети от 3 лет и старше могут встретиться с персонажами русской народной сказки «Морозко».

Время проведения спектакля:

2 января 2017 года в 15.00,

3 января 2017 года в 12.00.

Окунуться в атмосферу всеми любимой с детства сказки «Золушка» и встретиться с её замечательными героями смогут юные северяне в возрасте от 5 лет и старше на спектакле «Хрустальный башмачок» по мотивам популярного литературного произведения Шарля Перро.

Время проведения спектакля:

3 января 2017 года в 15.00,

4 января 2017 года в 12.00.

Всех любителей хореографического искусства Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» приглашает на музыкальную сказку «Волшебная прялка», это увлекательная и поучительная история для детей в возрасте от 6 лет и старше.

Время проведения спектакля:

4 января 2017 года в 15.00.

После каждого спектакля для зрителей проводится новогодняя интермедия возле ёлки: игры, конкурсы, новогодние песни и дружный хоровод.

В спектаклях задействованы образцовые детские коллективы - ансамбль современного эстрадного танца «Квэст», ансамбль классического танца «Снежинка», театральная студия «Круг», а также театральная студия «Лира».

Министерство образования и науки Мурманской области