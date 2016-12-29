В Мончегорске о дорожных знаках детям рассказал Снеговик

Сотрудники Госавтоинспекции г. Мончегорска провели для дошкольников игровое занятие «Снеговик - почтовик в стране дорожных знаков».

Участие в празднике приняли воспитанники нескольких детских садов. Главной задачей мероприятия было донести до дошкольников важность соблюдения правил дорожного движения, повторить с ребятами основы ПДД и научить их пользоваться этими знаниями в реальной жизненной ситуации.

Инспекторы загадывали ребятам загадки, проводили эстафеты. Дети тренировали память, логическое мышление, быстроту реакции и умение ориентироваться в пространстве.

Завершением встречи стала увлекательная викторина по правилам дорожного движения, в ходе которой ребята показали, что отлично усвоили все, что рассказали им инспекторы.

Всем участникам праздника полицейские вручили подарки – светоотражатели и дипломы «Знаток ПДД».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по г.Монченгорску)