В Мончегорске о дорожных знаках детям рассказал Снеговик

Сотрудники Госавтоинспекции г. Мончегорска провели для дошкольников игровое занятие «Снеговик - почтовик в стране дорожных знаков».
Участие в празднике приняли воспитанники нескольких детских садов. Главной задачей мероприятия было донести до дошкольников важность соблюдения правил дорожного движения, повторить с ребятами основы ПДД и научить их пользоваться этими знаниями в реальной жизненной ситуации.
Инспекторы загадывали ребятам загадки, проводили эстафеты. Дети тренировали память, логическое мышление, быстроту реакции и умение ориентироваться в пространстве.
Завершением встречи стала увлекательная викторина по правилам дорожного движения, в ходе которой ребята показали, что отлично усвоили все, что рассказали им инспекторы.
Всем участникам праздника полицейские вручили подарки – светоотражатели и дипломы «Знаток ПДД».
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации ОГИБДД ОМВД России по г.Монченгорску)