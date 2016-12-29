Спасатели Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП на Р-21

Вчера в 07 часов 05 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1288-м км автодороги Р-21 Санкт-Петербург-Мурманск. Произошло лобовое столкновение 2-х легковых автомобилей. Автомобили получили механические повреждения. Пожарно-спасательным подразделением производились работы: оцепление места ДТП, стабилизация транспортных средств, деблокирование пострадавшего, отключение АКБ.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»