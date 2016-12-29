Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.12.2016 17:40

Спасатели Мурманской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП на Р-21

Вчера в 07 часов 05 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1288-м  км автодороги Р-21 Санкт-Петербург-Мурманск. Произошло лобовое столкновение 2-х  легковых автомобилей. Автомобили получили механические повреждения. Пожарно-спасательным подразделением производились работы: оцепление места ДТП, стабилизация транспортных средств, деблокирование пострадавшего, отключение АКБ.


 Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.67
Евро = 63.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.