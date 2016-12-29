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29.12.2016 13:30

​За убийство жены мурманчанин осужден к 9 годам лишения свободы

Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска северянин признан виновным в убийстве своей жены (ч.1 ст. 105 УК РФ), ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал приговор, указав, что не имел намерения убивать жену, хотел только ее успокоить, так как она в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно. Кроме того, считает, что с учетом обстоятельств преступления, ему назначено слишком суровое наказание.
В суде апелляционной инстанции государственный обвинитель возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку вина осужденного подтверждалась совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Об умысле мужчины на причинение смерти свидетельствует то, что он длительное время сдавливал рукой шею потерпевшей и прекратил свои действия лишь после того, как женщина перестала подавать признаки жизни. Также государственный обвинитель просил оставить без изменения назначенное осужденному наказание, поскольку оно является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.
Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с мнением прокурора и оставила апелляционную жалобу осужденного без удовлетворения. Приговор Ленинского районного суда г. Мурманска в отношении мурманчанина вступил в законную силу.


Прокуратура Мурманской области
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