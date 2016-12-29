Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.12.2016 12:45

В Мурманске оглашен приговор по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере

Октябрьский районный суд г. Мурманска рассмотрел уголовное дело по обвинению двух женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (ч.5 ст. 228.1, ч .2 ст. 228 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на сбыт на территории г. Мурманска наркотических средств в особо крупном размере. В дальнейшем, действуя согласно распределенным ролям, обвиняемые продали наркотическое средство героин наркозависимому жителю г. Мурманска, а часть наркотиков хранили по месту своего жительства.
Деятельность осужденных была пресечена сотрудниками полиции.
Приговором суда первой женщине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима, вторая осуждена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.67
Евро = 63.49
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.