В Мурманске оглашен приговор по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере

Октябрьский районный суд г. Мурманска рассмотрел уголовное дело по обвинению двух женщин в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (ч.5 ст. 228.1, ч .2 ст. 228 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на сбыт на территории г. Мурманска наркотических средств в особо крупном размере. В дальнейшем, действуя согласно распределенным ролям, обвиняемые продали наркотическое средство героин наркозависимому жителю г. Мурманска, а часть наркотиков хранили по месту своего жительства.

Деятельность осужденных была пресечена сотрудниками полиции.

Приговором суда первой женщине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии общего режима, вторая осуждена к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Прокуратура Мурманской области