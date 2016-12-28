Строительство нового мурманского жилого комплекса на Декабристов-Генералова продолжается

Наталия Бурдина.

По контракту подрядчик должен был закончить работы. Это послужило поводом для проверки. На объекте - комиссия. Депутаты Госдумы и регионального парламента, представители Общероссийского народного фронта, муниципалитета и СМИ оценили ситуацию.

Малоэтажки возведены под крышу. Сейчас подрядчики работают внутри зданий. Применяется та же технология, по которой строили соседние — тоже новые дома. На Генералова и Фрунзе мурманчане квартиры уже обживают. В эти четыре дома должны въехать 400 семей.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Агентство Мурманнедвижимость" Алексей Муркин: "Мнение застройщика в моем лице, как минимум, в две рабочие недели можно все доделать. - Через две рабочих недели, значит, получается можно будет сдавать? Предъявлять дома в установленном регламенте на ввод в эксплуатацию, заявлять".

Почему строители затянули со сдачей объекта? Однозначного ответа пока нет. А вот штрафные санкции - известно - будут.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Скорее всего, комитет имущественных отношений оштрафует застройщика, потому что застройщик несет ответственность перед комитетом имущественных отношений. В свою очередь, застройщик естественно, будет регрессом предъявлять это подрядчику, разбираться. Разберутся самостоятельно - молодцы, не разберутся, значит, будут судебные процедуры".

Сопредседатель регионального отделения "Общероссийский народный фронт", депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Роман Пономарев: "Также бы хотелось, чтобы средства, которые будут получены в качестве штрафов за задержку ввода, пошли на благоустройство города".

Общероссийский народный фронт взял за практику проверять социальные дома в Мурманской области еще на этапе строительства.

Сопредседатель регионального отделения "Общероссийский народный фронт", председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "На сегодняшний день уже эксперты оценили, что дома готовы на 90 процентов, и есть кое какие недоделки, мы это видели, что где-то розеток нет, где-то наличников. Сегодня нас заверили, что в конце января эти дома должны быть сданы. - Вы придете в конце января проверить? - Конечно, проверим".

Непростая ситуация сложилась сейчас в муниципальной компании-застройщике. Под конец года — в самый разгар работы - у "Мурманнедвижимости" сменилось руководство.

Экс генеральный директор АО "Агентство Мурманнедвижимость" Александр Истратов: "Должны быть сданы в эксплуатацию 12 августа этого года, срок железный, может быть, даже немножко жесткий, он был реальный. Ввиду моего отказа подписывать разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенных домов, вчера без объяснения причин комитетом имущественных отношений был уволен".

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев отметил — назначение нового гендиректора — мера вынужденная. Александр Истратов, попав в больницу, свои полномочия не передал. Компания осталась без управления.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня назначен генеральный директор. Предприятие функционирует, думаю, что все вопросы, которые связаны, в том числе, будут решены".

Муниципальная программа продолжится и в следующем году. На строительство социальных домов в городской казне предусмотрено около 200 миллионов рублей.