84 года назад в СССР установили почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней

29 декабря 1932 года в честь председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова — «отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия», Центральный комитет Осоавиахима установил почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением соответствующего нагрудного значка. Подготовка ворошиловских стрелков стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы и вскоре была превращена в широкое движение трудящихся, молодежи за овладение стрелковым делом. Осенью 1934 года в Бауманском районе Москвы открылся первый в стране клуб Ворошиловских стрелков, который первым представлял оборонное Общество на международных соревнованиях, где встретились команды клуба Ворошиловских стрелков и команда Портсмутского стрелкового клуба США. Победили москвичи, выбившие на 207 очков больше американских спортсменов. Изготовлялся знак в различных организациях, в том числе и на Ленинградском монетном дворе (ЛМД). Всего было выпущено почти 700 тысяч экземпляров «Ворошиловского стрелка», а общее количество награждений по разным сведениям достигло 6-9 миллионов. В Рабоче-Крестьянской Красной Армии награждения знаком «Ворошиловский стрелок» проводились с 1934 года до мая 1939 года, когда появилась награда «За отличную стрельбу РККА», а в оборонных организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной Войны.

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