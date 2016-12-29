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29.12.2016 13:00

Правительством Мурманской области утвержден План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий

В преддверии Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в соответствии с указами Президента РФ в Мурманской области утвержден региональный план основных тематических мероприятий.

 
В итоговый документ вошли порядка 100 социально ориентированных экологических проектов.

Региональный план охватил все основные стратегические направления деятельности региона в сфере обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.

В 2017 году на территории Мурманской области будут реализованы проекты по обустройству особо охраняемых природных территорий с целью развития экологического туризма, мероприятия по охране и очистке северных лесов и водных объектов, ликвидации накопленного экологического ущерба, развитию современной системы обращения с отходами.

Не осталось без внимания и направление по экологическому просвещению и воспитанию. В Год экологии запланировано проведение не одного десятка природоохранных акций, конкурсов и выставок.

Мероприятия регионального плана отражают основные наиболее «острые» как для всей России, так и для Кольского края экологические проблемы, на необходимости решения которых акцентировал внимание Президент России Владимир Путин в рамках заседания Госсовета в Кремле 27 декабря текущего года.

С Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий можно ознакомиться на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.


/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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