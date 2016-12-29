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29.12.2016 12:15

Победителями Кубка Губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту стали спортсмены из Кировска и Мончегорска

На горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори состоялись ставшие уже традиционными соревнования по горнолыжному спорту на Кубок Губернатора Мурманской области. 

В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена двух возрастных групп  - 2005-2006г.р., 2007 – 2008 г.р. - из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска и города Полярные Зори. Победителями и призерами Кубка Губернатора Мурманской области стали представители Кировской и Мончегорской спортивных школ олимпийского резерва по горнолыжному спорту. 

В церемонии открытия и награждения победителей принял участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, а также директор Кольской АЭС Василий Омельчук и депутат областной Думы Олег Черкашин.

Участники и гости соревнований отметили высокое качество подготовки горнолыжного комплекса «Салма».

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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