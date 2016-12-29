Более 17,5 тысяч жителей области примут участие в ежегодной Декаде спорта и здоровья в период новогодних праздников

В рамках ежегодной Декады спорта с 1 по 8 января во всех муниципальных образованиях Мурманской области пройдут массовые физкультурные и спортивные мероприятия для различных категорий населения. Участие в них примут более 17,5 тысяч жителей региона.

В числе основных и наиболее интересных мероприятий:

3 января, 13.00 - народные игры и забавы на свежем воздухе «Не ленись – прокатись!» (Ура-Губа, ул. Речная, 7);

3 января, 14.00 – праздничное новогоднее гуляние «Новогодняя сказка» - массовое мероприятие с физкультурно – развлекательными конкурсами (катание на ледянках, гонки на аргамаках, стрельба из рогатки) (Мурмаши, ул. Энергетиков, 1);

4 января, 12.00 – соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения (Оленегорск, Лесопарковая зона)

5 января, 12.00 – «Сказочная кутерьма» (конкурсы с населением на коньках) (н.п. Енский, хоккейный корт)

5 января, 12.00 – «Ринг-бенди» – «Рождественские встречи» на призы спортивного клуба «Гольфстрим» для всех желающих команд города (Мончегорск, ул. Кирова, 3)

5 января, 13.00 – развлекательная спортивная программа для молодежи «Сказочное рождество» (ЗАТО Островной)

5 января, 15.00 – «День снежка» (игры со снежками, викторины) (н.п. Лейпи)

5 января, 15.00 – физкультурно-развлекательные конкурсы «Зимние забавы» (Туманный)

7 января, 12.00 – соревнования по лыжным гонкам среди всех категорий населения «Гонка патрулей» (Ковдор, Лыжный стадион)

7 января, 12.00 – соревнования по лыжным гонкам для всех возрастных групп населения «Рождественская гонка» (ЗАТО Снежногорск)

7 января, 14.00 – народные развлечения с колядованием «Отворяй ворота – коляда пришла» (Ура-Губа, ул. Речная, 7)

7-8 января, 12.00 – турнир по борьбе самбо «Рождественская елка» (Кандалакша, Кировская аллея, 2а)

8 января, 11.00 – физкультурное мероприятие «Мандариновый забег» (Мурманск,

спорткомплекс «Долина Уюта).

Также в период проведения Декады спорта в муниципальных образованиях области пройдут массовые катания на коньках. Ожидается, что участие в них примут около 15 тысяч жителей региона.



/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /