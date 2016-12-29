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29.12.2016 11:00

Кандалакшскими полицейскими за кражу ноутбука задержан местный житель

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель 1971 года рождения с заявлением о пропаже из его квартиры ноубука.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили обстоятельства происшествия. Житель Кандалакши распивал спиртные напитки в своей квартире, пригласив к себе в гости для компании малознакомого мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул после распития спиртного, ушел из квартиры, прихватив ноутбук, находящийся в открытом доступе.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый за аналогичные преступления безработный житель Кандалакши 1974 года рождения. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен и изъят пропавший компьютер.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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