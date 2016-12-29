В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42

ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24

С 9 ЧАСОВ 28 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 33, 35

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 пр. Кольский, 45

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.59 ул. Самойловой, 7

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 15.00 ул. Копытова, 42

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска