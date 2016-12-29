Министерство социального развития Мурманской области протестировали информационную систему "Исток"

Яков Осетров.

Еще один шаг навстречу людям с ограниченными возможностями здоровья сделало министерство социального развития Мурманской области. В ведомстве протестировали информационную систему "Исток". Незаменимая вещь для тех, у кого проблемы со слухом. Портативный прибор российского производства отсекает шумы. Слуховой аппарат, переключённый в режим индукции, воспринимает речь. Чётко и громко. Аппараты доступны не каждому, стоимость около 30 тысяч рублей. Но для организаций такие расходы вполне по плечу, уверены в минсоцразвития. Там прибор уже взяли на вооружение.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Мы хотим, чтобы наши коллеги, которые имеют отношение к транспорту, к здравоохранению - также использовали подобные приборы, которые создавали бы реальные элементы универсальной доступной среды".





