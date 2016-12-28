В областной детско-юношеской библиотеке прошло театрализованное представление "Подари ребенку праздник!"

Любовь Дубова.

"Подари ребенку праздник!" Новогоднее театрализованное представление для детей из многодетных семей. Ёлка - в областной детско-юношеской библиотеке. Ребят ждали Звездочет, Снежная Королева и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Мероприятие уже традиционное. Инициатор проведения - благотворительная организация "Радуга". Общественники помогают многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе решают насущные проблемы, связанные с медициной, ЖКХ, образованием. Вопросов много. Часть из них задали на встрече с заместителем губернатора Инной Погребняк. Там же приняли решение - создать площадку для диалога.

Председатель МРОБОМСИ "Радуга" Рита Абдурахманова: "В диалоге с властью мы можем все наши проблемы решать, отдельно - нет. Когда власть идет навстречу, когда твои проблемы понимают, когда говорят: "Ддавайте совместными усилиями решим проблемы", я считаю, это дорогого стоит".

Этот праздник едва не сорвался. Состоялся, буквально, вопреки. Из-за злоумышленников. Две недели назад офис благотворительной организации "Радуга" - ограбили. Неизвестные унесли с собой все подарки, подготовленные для детей. Помогли неравнодушные мурманчане. В итоге, сюрприз от Деда Мороза получил каждый ребенок.