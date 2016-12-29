Мурманский астролог Сергей Згазинский – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Как встречать Новый год? Что он нам готовит? Каков астрологический прогноз для знаков зодиака? Об этом сегодня пойдет речь в дневном эфире на «Радио России — Мурманск». В студию программы «Север мой» приглашён мурманский астролог Сергей Згазинский.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется сегодня в 13 часов 10 минут.





