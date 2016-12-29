"Век Мурманска". 2016 год

Главное событие 2016 года для Мурманска – конечно, его столетний юбилей.

В начале года было очень морозно. Несмотря на это, работа в морских портах практически не останавливалась. Лед, сковавший Кольский залив у берегов, был не крепок и не мешал судоходству. В работе ледоколов не было необходимости, фарватер оставался свободен. Но, естественно, сильные морозы накладывали ограничения на работу техники. Поэтому 6 и 7 января, когда мороз был наиболее крепок и доходил до - 30, в работе докеров возникали паузы. В январе под погрузкой здесь стоял теплоход Мурманского морского пароходства «Виктор Ткачёв». Ему предстояло доставить на Ямал необычные железобетонные конструкции, ростверки, общим весом пять с половиной тысяч тонн. Они будут использоваться при строительстве порта Сабетта и инфраструктуры проекта «Ямал СПГ». В проекте участвуют более 650 предприятий из 55 субъектов Российской Федерации. Мурманская область и её предприятия – одни из самых активных участников этого мега-проекта. В конце января из-за низких температур замёрзла Ура-губа. Это создавало угрозу для плавпричала, а также для садковых ферм компании «Русское море - аквакультура». На помощь рыбоводам пришёл спасательный буксир «Микула» Росрыболовства. В середине марта в Мурманске открылся первый Международный форум по судостроению и безопасности мореплавания «Флот для рыболовства – новый импульс развития». Событие это исключительное. Никогда ничего подобного в нашей стране не проводилось. Главная задача форума – наладить диалог между рыбопромышленниками и судостроителями с учётом предстоящих изменений в отрасли.

2016 год был объявлен в нашей стране Годом российского кино. Вошёл в историю отечественного кинематографа и наш край. В 2015 году киноистория Мурманска продолжалась - в торговом порту прошли съёмки телесериала «Родные люди» с Ириной Розановой в главной роли капитана.

В сентябре в поселке Минькино начал работу крупнейший в регионе комплекс по переработке рыбы – фабрика «Полярное море+». На строительство, точнее реконструкцию рыбофабрики, возникшей на месте законсервированного несколько лет назад производства, компания «Карат» потратила почти полтора миллиарда рублей. Проектная мощность фабрики составляет до 12 тысяч тонн готовой продукции в год. Производство включает в себя полный технологический цикл: от добычи трески, пикши, палтуса, морского окуня, скумбрии и других видов рыбы до ее хранения и реализации в торговые сети. При выходе на проектную мощность на предприятии предполагается создание свыше 100 рабочих мест. В дальнейшем планируется также организация цеха полуфабрикатов и консервного производства.

По понятным причинам главные события юбилейного для Мурманска года происходили во второй его половине. 12 сентября состоялось официальное открытие движения по Восточной объездной дороге, именуемой в народе «Ленинградка». Участие в церемонии приняли региональные и городские власти, а также председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Расчётная скорость новой - до сотни. Обновлённая «Ленинградка» сможет пропускать через себя больше 20 тысяч автомобилей в сутки. Теперь здесь две проезжие части шириной по 7,5 метров, увеличилась обочина с 3 метров почти до 4. Появились новые указатели, въездной знак и информационные табло. Стоимость всего объекта - 10 с половиной миллиардов рублей. На въезде в Мурманск появилось 3 развязки, 14 мостов и один надземный пешеходный переход.

Конечно, особым днём для мурманчан стало 4 октября. В этот день Мурманску исполнилось ровно 100 лет. Великолепным подарком к столетнему юбилею города-героя стало открытие после реконструкции морского вокзала Мурманска. В результате проведённых работ общая площадь помещений вокзала увеличилась более, чем в два раза. Реконструкция здания морского вокзала стала частью проекта «Арктическая гавань», который также предполагает проведение дноуглубительных и берегоукрепительных работ, удлинение главного пирса, установление участка пограничного и таможенного пункта пропуска. Всё вместе это будет способствовать развитию туризма в российской арктической зоне.

Конечно, одним из главных событий празднования юбилея города стало открытие после реконструкции здания мурманской филармонии.

Ну вот, пожалуй, и всё. Мы подошли к концу юбилейного, 2016 года, и одновременно к завершению нашего проекта. Спасибо всем, кто был вместе с нами, всем, с кем мы прошли этот непростой путь – тем, кто участвовал в создании наших передач, и, конечно, всем кто нас слушал – внимательно, пристрастно и очень доброжелательно. Всё это время мы чувствовали ваш интерес, поддержку и вашу любовь. Спасибо вам. История Мурманска продолжается, и мы с вами участвуем в её создании. Хочется пожелать нашему любимому городу и всем его жителям долгих и счастливых лет жизни. С Новым годом, Мурманск, с новым веком!

