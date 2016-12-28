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28.12.2016 17:03

Администрация города Мурманска проводит конкурс "Окно в праздник"

Татьяна Нестерова.

В пятый раз совместно с газетой "Вечерний Мурманск" администрация областного центра проводит конкурс "Окно в праздник". В год российского кино - главной темой декоративно-художественного оформления окон квартир, учреждений, школ, детсадов стали композиции с основами сцен из всеми любимых фильмов, сказок и мультфильмов. Один из участников конкурса коллектив детского сада №140 представил белоснежный сказочный вернисаж.
Старший воспитатель Ольга Иляшенко: "Все участники такого сложного проекта показали свое умение, таланты. И эти таланты видят все - и взрослые, и дети, и жители микрорайона. Мы экранизировали 13 произведений, каждая группа - воспитатели и родители - потому что детям было сложно участвовать в таком проекте, но любоваться и смотреть, как педагоги умеют своими руками творить чудо, я думаю, что тоже великое дело".
Конкурс "Окно в праздник" пройдет в трех номинациях. Лучшее оформление окна квартиры,  балкона и совместное  новогоднее творчество учреждений, в том числе образовательных. Фото лучших работ  опубликуют на страницах газеты "Вечерний Мурманск".
Редактор отдела городских проблем газеты "Вечерний Мурманск" Елена Грибова: "Уже подано 30 заявок. Заявки будут приниматься до конца января. И передать можно в редакцию газеты на Кольский-9 или переслать по электронной почте. Итоги будут подведены в феврале. В качестве призов участникам будут вручены подарочные сертификаты".
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