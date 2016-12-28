Администрация города Мурманска проводит конкурс "Окно в праздник"

Татьяна Нестерова.

В пятый раз совместно с газетой "Вечерний Мурманск" администрация областного центра проводит конкурс "Окно в праздник". В год российского кино - главной темой декоративно-художественного оформления окон квартир, учреждений, школ, детсадов стали композиции с основами сцен из всеми любимых фильмов, сказок и мультфильмов. Один из участников конкурса коллектив детского сада №140 представил белоснежный сказочный вернисаж.

Старший воспитатель Ольга Иляшенко: "Все участники такого сложного проекта показали свое умение, таланты. И эти таланты видят все - и взрослые, и дети, и жители микрорайона. Мы экранизировали 13 произведений, каждая группа - воспитатели и родители - потому что детям было сложно участвовать в таком проекте, но любоваться и смотреть, как педагоги умеют своими руками творить чудо, я думаю, что тоже великое дело".

Конкурс "Окно в праздник" пройдет в трех номинациях. Лучшее оформление окна квартиры, балкона и совместное новогоднее творчество учреждений, в том числе образовательных. Фото лучших работ опубликуют на страницах газеты "Вечерний Мурманск".

Редактор отдела городских проблем газеты "Вечерний Мурманск" Елена Грибова: "Уже подано 30 заявок. Заявки будут приниматься до конца января. И передать можно в редакцию газеты на Кольский-9 или переслать по электронной почте. Итоги будут подведены в феврале. В качестве призов участникам будут вручены подарочные сертификаты".















