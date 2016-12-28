В Мурманске задержан генеральный директор ООО "Два Н+"

Артем Дашевский.

Следственные органы подозревают его в ненадлежащем оказании услуг, повлекшие причинения тяжкого вредя здоровью. Напомним, вечером 16-го декабря, у дома 78 по проспекту Ленина произошло падение части бетонной конструкции здания. Девушка получила серьезную черепно-мозговую травму. Именно с вышеупомянутой компанией у ТСЖ был заключен договор на обслуживание здания. Допрошено больше 20 свидетелей. Назначено инженерно - строительная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.



