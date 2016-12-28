Жителю Мурманска предъявлено обвинение в сбыте поддельных пятитысячных купюр

Елена Сивонен.

Мурманчанину - предъявили обвинение - в сбыте поддельных пятитысячных купюр. Мужчину 78-го года рождения, ранее судимого, задержали в поселке Зеленоборский. При нем нашли 18 фальшивых банкнот. По фактам выявления подделок, - первые обращения от сотрудников банков - в правоохранительные органы поступили еще в конце лета. Тогда же подозрительные денежные средства полицейские изъяли, направили на экспертизу. В итоге определили - все купюры изготовили одинаковым способом. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемого задержали. Сейчас он под стражей.

Сотрудник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев: "Он признался в совершении противоправного деяния, рассказал полицейским, что по пути в Мурманск он успел сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории республики Карелия. По данном факту, в отношении жителя Мурманска следственной частью следственного управления УВМД России по Мурманской области возбуждено уголовное дело - по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет".



