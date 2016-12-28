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28.12.2016 16:15

Живые ели, сосны, рождественские венки и ароматные букеты из лапника. Рейды специалистов Россельхознадзора по елочным базарам Заполярья продолжаются

Анастасия Ярославская.

Живые ели, сосны, рождественские венки и ароматные букеты из лапника мурманчанам сейчас предлагают купить на 13 специальных площадках областного центра. Товар - из Ленинградской, Архангельской областей, средней полосы, Карелии, много хвои местной. Словом, северяне без главного символа любимого праздника при желании не останутся, а вот леса Мурманской области в будущем - могут. В этом году в регионе впервые обнаружен малый черный еловый усач - насекомое вредное и опасное для лесов. Фитосанитарный надзор усилен. Специалисты Россельхознадзора на елочных базарах теперь самые частые гости. Вредителей пока не обнаружили, зато параллельно выявили ряд административных нарушений - не все предприниматели уведомили  о прибытии карантинной продукции, хотя по Закону - обязаны.
Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Мурманской области Евгения Александрова: "Полагаемся на совесть предпринимателей, и хотелось бы обратиться к мурманчанам — моногамус (вредители короеды), они живут внутри ствола, могут находиться и при помещении елки в тепло могут вылезти наружу, обнаружить себя, тогда нужно будет позвонить к нам в отдел, чтобы мы своевременно приняли меры".
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