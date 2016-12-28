Мурманский морской торговый порт подводит итоги года

Алексей Котович.

Старейшее предприятие областного центра, благодаря которому родился город и начал развиваться Кольский край, на сегодняшний день - крупнейшая стивидорная компания арктического бассейна. И предприятие продолжает развиваться.

Грузооборот крупнейшего транспортного предприятия заполярной столицы - стабилен и по предварительному прогнозу составит в уходящем году 15 миллионов тонн. Ожидается, что налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней по итогам года превысят миллиард рублей.

Портальные краны Мурманского торгового порта давно уже стали, своего рода, визитной карточкой Мурманска. Сейчас, зимой, отражаясь в темных водах Кольского залива, эти подсвеченные разными цветами гиганты дарят по-настоящему новогоднее настроение.

К Новому году силами портовиков реализована оригинальная идея. Всего за 6 дней шестнадцать сотрудников комплекса механизации - это инженеры, механики и электромеханики смонтировали на одном из кранов иллюминацию в виде новогодней елки. Проявив недюжинную смекалку.

Главный механик ПАО "Мурманский морской торговый порт" Георгий Климович: "Даже вот эти шнуры - их сделать в форме пилы - пришлось подумать, как это сделать. Брались конструкции, брались троса, прикреплялись туда вот эти светящиеся шнуры - все это поднималось наверх, вручную, при помощи подъемника. Звезда закреплялась наверху - все достаточно, как бы сложно, поскольку это сооружение должно держать еще и ветровые нагрузки, радовать глаз людей и быть безопасным, прежде всего".

Елка более чем пятидесятиметровой высоты - претендует на статус самой большой на Кольском полуострове. А руководство предприятия уже думает о следующем шаге в развитии портовой иллюминации. То, что эта работа продолжится - сомнений не вызывает. Польза очевидна. Подсветка и глаз мурманчан радует, и сотрудники порта приходят на работу, как здесь говорят - с большим позитивом.