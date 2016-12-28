Бассейн, спортивный и танцевальный залы. В Гаджиево готовится к открытию детский сад "Семицветик"

Любовь Дубова.

Долгожданный новогодний подарок для жителей города подводниов. В Гаджиево готов к открытию "Семицветик". Детский сад на 345 мест работает пока только в тестовом режиме. Малыши знакомятся с обстановкой. Родители оформляют документы.

Маленькая Варя с подружками здесь сегодня на экскурсии. Дети - из соседнего сада "Теремок". И в скором времени перейдут сюда всей группой.

Варя Чушкина: "Мне очень здесь нравится, здесь очень красиво так".

Воспитатель Виктория Абрамова: "Дети очень довольны. Они сразу в эту группу вбежали. Сразу за игрушки, сразу за мебель. Все осматривают. Им очень нравится".

Открытия сада ждали больше двух лет. Должен был начать работу еще в декабре 15-го. Сейчас родители оформляют документы.

Вера Кузьминская: "Главное, чтобы воспитатели относились к детям хорошо, внимательно, занимались с ними. А все остальное здесь уже создали без нашего участия".

В трехэтажном здании - бассейн, спортивный и танцевальный залы. 12 больших групп с отдельными спальнями. Проект детского сада в Гаджиево для Заполярья уникальный.

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Мы сейчас работаем в тестовом режиме. У нас сейчас работают группы временного пребывания, мы опробуем все системы и механизмы. Но уже дети находятся, как вы сами видите".

Документы на получение лицензии поданы. Ответ ждут со дня на день. С открытием "Семицветика" будет выполнен один из майских Указов президента.

Начальник управления образования администрации ЗАТО Александровск Галина Чебелева: "Мы именно в Гаджиево решаем самую главную основную задачу - вопрос переуплотненности. Теперь проблем с очередностью в нашем военном гарнизоне практически не будет".

В новом саду все группы общеразвивающие. Штат педагогов укомплектован. И готов к работе.

Заведующая детским садом № 1 "Семицветик" (Гаджиево) Елена Дерюга: "Пришлось искать различные резервы. К нам приехали люди и из Мурманска, и из Апатитов и Снежногорска".

Планируется, что в обычном режиме сад в Гаджиево заработает сразу после новогодних праздников. Предстоит еще благоустроить территорию.

















